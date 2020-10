La Guàrdia Urbana de Figueres posa 35 denúncies el cap de setmana per no dur mascareta

La Guàrdia Urbana de Figueres ha interposat durant aquest cap de setmana 35 denúncies per no dur mascareta, dues sancions per fumar al carrer sense respectar la distància i una denúncia per obrir un establiment al públic no permès.

Els agents també han identificat dues persones, una d'elles menor de 16 anys, per temptativa d'ocupació en dos immobles de l'avinguda Vilallonga. A tots dos, a més, se'ls ha denunciat per no dur mascareta i falta de respecte als agents. L'Ajuntament ha incrementar el patrullatge a la ciutat en el marc de les mesures adoptades per frenar la Covid-19.