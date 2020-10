La Guàrdia Urbana de Figueres atura dos intents d'ocupació d'immobles amb un menor implicat

La Guàrdia Urbana de Figueres ha informat que, aquest diumenge, ha aturat dos intents d'ocupació de dos immobles de l'avinguda Vilallonga. Segons la policia local, s'han identificat dues persones en el transcurs de la seva intervenció, una de les quals era un noi menor d'edat de setze anys, que ha estat lliurat als seus pares. Ambdós han estat denunciats per haver-se encarat amb els agents i per no portar la mascareta obligatòria per a prevenir la pandèmia.





