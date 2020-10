L'Escala supera totes les expectatives en la campanya de vacunació de la grip

L'ABS l'Escala ha superat totes les expectatives en la campanya de vacunació de la grip, fins al punt que s'han esgotat les dosis. En els darrers tres dies, s'han realitzat el doble de vacunacions respecte a les efectuades durant l'any passat per a les mateixes franges d'edat.

Des de la Fundació Salut Empordà, anuncien que a l'Escala han hagut de posposar la campanya a l'espera que arribin més dosis, i que les vacunacions es reprendran el 30 d'octubre al matí per la franja de 76 a 80 anys, el 2 de novembre matí i tarda per la franja a partir de 81 anys i el 3 de novembre matí per la franja a partir de 81 anys.