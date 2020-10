El Senat aprova a iniciativa d'Esquerra una moció que permetrà la rebaixa del cànon de costes a les activitats de platja durant la temporada 2020 i 2021

El Senat va acordar ahir per unanimitat a iniciativa d'Esquerra una moció que permetrà la rebaixa del cànon de costes a les activitats de platja també durant la pròxima temporada d'estiu 2021. Una moció que es va treballar conjuntament amb el sector per incentivar l'activitat econòmica dels municipis del litoral durant la pandèmia de la COVID19.

El Senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu, ha explicat que l'acord permetria "estendre un any les concessions i les autoritzacions de manera que no es computi aquest exercici 2020". "Exceptuant, això sí, aquelles comunitats autònomes que des d'un punt de vista competencial tenen delegada aquesta competència", ha afegit.

L'aprovació d'aquesta moció se suma a la iniciativa parlamentària del mes de juny a través de la qual el senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu, va aconseguir el compromís de la ministra de Transició Ecològica per rebaixar el cànon de costes de les activitats de platja d'aquesta temporada, com així va ser.

Martí ha explicat que la moció recull, per tant, l'exempció del pagament del cànon anual per a aquelles activitats que han cessat la seva activitat per causa de la crisi sanitària.

També s'inclou en el nou text una bonificació de "com a mínim un 50%, o com a mínim amb caràcter proporcional, per a totes aquelles activitats que han hagut d'obrir en dates posteriors a les que ho haguessin fet en temporades anteriors. Així com per aquells casos que van haver de reduir l'espai útil d'aquestes ocupacions per poder complir amb les distàncies de seguretat."

El senador per Girona, Jordi Martí, ha apuntat finalment que la moció treballada conjuntament amb la resta de partits polítics permetrà que les activitats puguin posposar el pagament del cànon i fer-ho de manera fraccionada.

"Al final, entre tots hem aconseguit que la rebaixa que demanàvem pel sector turístic de les activitats de platja inclogués algunes millores. Són mesures en defensa de les activitats del sector i la protecció de llocs de treball", ha conclòs Jordi Martí Deulofeu.