El TSJC no resoldrà aquest dijous sobre les noves restriccions anunciades pel Govern per contenir la covid-19

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no resoldrà aquest dijous sobre les noves restriccions anunciades pel Govern per contenir la covid-19. El tribunal havia demanat aquest matí a l'executiu català que identifiqués quines de les mesures previstes podrien col·lidir amb drets fonamentals, i havia retret defectes de forma al decret com ara que no presentava ni data, ni signatura ni número. El Govern ha presentat els aclariments en el termini que se li fixava identificant les mesures especificades, tot i que no s'han reparat els defectes formals advertits per la sala, segons fonts del tribunal. Les mateixes fons han indicat que la sala Contenciosa no respondrà avui, i que previsiblement ho farà demà.

Cal recordar que la intenció del Govern era que les restriccions entressin en vigor aquesta mitjanit. De moment, es preveu que el TSJC no s'hi pronunciï almenys fins demà.