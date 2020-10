L'Ajuntament de Figueres pren mesures per evitar el mal ús de la pista de l'Horta Capallera

La Guàrdia Urbana de Figueres intensificarà la presència al barri de l'Horta Capallera, a tocar el Parc de les Aigües, per evitar que "hi torni a haver un mal ús de la pista poliesportiva", on dissabte hi va haver un combat improvisat de boxa.



El fet va ser exposat a les xarxes socials per un veí de la zona. El grup de persones que hi presenciaven el fet superava la vintena i algunes d'elles anaven sense mascareta. Fonts de l'Ajuntament han assenyalat que treballen per "evitar que un fet semblant torni a passar" en un espai que "ja estava acordonat amb tanques per evitar que fos utilitzat incorrectament". L'Ajuntament recorda a la població que en cas d'observar situacions indegudes a la via pública cal avisar a la Guàrdia Urbana.





Avui toca ring de boxeig clandestí a la RAM amb més de 20 persones, la majoria sense mascareta. Fins quan seguirem abandonant #Figueres ? No som trolls, som ciudadans que denunciem la deixadesa de la ciutat. @ALladoSaus @figadeputa @GodSaveFigueres @emporda_info pic.twitter.com/wmkwvnY8Jb — Daniel Larumbe (@daniel_larumbe) October 3, 2020