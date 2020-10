Cs Figueres presenta una esmena a la totalitat de les ordenances fiscals per a evitar que el govern incrementi els impostos

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una esmena a la totalitat de les ordenances fiscals per a evitar que el govern quadripartit (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) incrementi els impostos "asfixiant d'aquesta manera la classe mitjana i treballadora que és la que més està patint els estralls de la crisi provocada per la Covid-19". El regidor liberal ha assegurat que la intenció del partit taronja seria aconseguir una rebaixa fiscal en el següent exercici "però si això no pot ser, com a mínim considerem imprescindible que es congelin els impostos tal i com estan ara".

Amelló ja ha qüestionat públicament que el govern pretengui una pujada del 6% en l'IBI i altres impostos i ha proposat que en comptes de quadrar els comptes via "destralada fiscal al contribuent" el govern opti per ajustar els pressupostos municipals "eliminant despesa supèrflua i adaptant els comptes al context actual". Per al regidor liberal "no existeix un motiu real" per incrementar els impostos "quan hi ha la possibilitat de reajustar el pressupost municipal". A més, ha remarcat que la seva reticència a l'increment impositiu també ve donada pel temor a que el govern central i el govern autonòmic facin el mateix "i podríem trobar-nos que durant el 2021 el contribuent hagi de fer front a un increment fiscal de gran calat".

El portaveu taronja ha assegurat que "tractarà per tots els mitjans" d'impedir que l'Ajuntament de Figueres "ofegui econòmicament la classe mitjana i treballadora". En aquest sentit, ha recordat que la ciutat "compta amb un dels percentatges més alts de persones amb risc d'exclusió social, un índex elevat de tancament de comerços i, en conseqüència, de disminució d'oportunitats laborals", una situació que aboca a "una espiral de depressió econòmica" que quedaria agreujada per l'alta fiscalitat que pretén el govern quadripartit. "És moment d'estar al costat de la ciutadania i és evident que estem davant del pitjor moment dels últims temps per proposar una pujada d'impostos d'aquest nivell", ha indicat.