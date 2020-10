Una resolució negativa atura el pla per construir l'aeròdrom privat de l'Escala

Després de recollir 1.500 signatures contra el projecte privat per fer un aeròdrom a l'Escala, la IAEDEN-Salvem l'Empordà i el Fòrum l'Escala-Empúries, amb el suport de SOS Costa Brava, han celebrat que el govern de la Generalitat hagi aturat el projecte per una resolució negativa. «A l'Escala, s'està tramitant un projecte d'aeròdrom permanent, d'ús restringit i especialitzat», afirmaven aquests col·lectius en un manifest signat aquest estiu. El tipus de tràfic d'aquest aeròdrom seria per a l'ús dels socis de l'Aeroclub de l'Escala, l'escola de vol i els propietaris de les aeronaus.

Les aeronaus habituals havien de ser monomotors d'hèlix lleugers i ultralleugers. El potencial de l'equipament preveia unes 6.000 operacions anuals, que es concentrarien amb més intensitat a l'estiu amb un màxim de 60 vols al dia. «Per això, cal la construcció d'una pista de terra natural compactada de 572 metres de longitud i de 18 metres d'ample, envoltada d'una franja de vol amb una dimensió final de 632 metres de longitud i 60 d'ample», asseguraven.

En el projecte, també s'incloïa una plataforma d'estacionament per a aeronaus d'uns 2.873 metres quadrats de terra natural compactada. Es planificava, també, un hangar amb capacitat per a unes 15 aeronaus, de dimensions 90 metres de llarg per 12 metres d'ample i una casa club de 460 m2, i 6 metres d'alçada màxima, on es donaran els serveis bàsics als clients/socis amb una zona d'aparcament per a 57 cotxes.

El projecte es realitzava en un sòl no urbanitzable de protecció agrícola i paisatgística segons el Pla Territorial Parcial de les comarques gironines. Es trobava a 80 metres del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i el Parc dels Aiguamolls de l'Empordà.