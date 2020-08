Josep M. Cervera demana als alcaldes que no donin els romanents a l'Estat

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha impulsat un manifest, que ha fet arribar a tots els alcaldes i alcaldesses de l'entitat, perquè es plantin i se sumin a la negativa de donar els seus romanents a l'Estat espanyol, tal com contempla la proposta d'Hisenda que ja ha rebut el suport de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. La iniciativa pretén sumar el màxim d'alcaldes i ajuntaments per després fer arribar els manifests signats a les màximes autoritats espanyoles i catalanes.

En el manifest es posa de relleu que la proposta d'Hisenda és un "nou espoli a les finances dels consistoris" i un "abús de poder" envers els ajuntaments, ja que no podran revertir els diners estalviats als seus municipis en els veïns i veïnes, sobretot tenint en compte la situació de crisi social i econòmica a causa de la Covid-19, que ens està afectant de ple. Alhora també es reivindica que no es pot permetre de forma reiterada que l'Estat trepitgi les competències municipals, tal com està fent amb aquesta nova mesura. En aquest sentit, el redactat hi afegeix que "no estem disposats a fer de petites gestories de serveis de l'Estat espanyol i limitar la nostra veu i els nostres posicionaments polítics".

També s'hi expressa la negativa a fer de banc a un Estat que es qualifica de "centralista i autoritari", amb poc respecte pels diners públics, ja que ha quedat palesa la seva mala gestió "malgastant-los" en infraestructures innecessàries, en rescats a la banca, en armament o en mantenir una monarquia corrupta".

El president de l'AMI, Josep M. Cervera, ha demanat als alcaldes i alcaldesses que "no feu de creditors d'un Estat autoritari i centralista que ha malgastat els nostres diners de forma reiterada". Cervera també ha recordat que "les nostres polítiques són de proximitat i, per tant, requereixen que els diners també siguin pròxims i no cal que vagin a Madrid".

Per últim, també es demana als alcaldes i alcaldesses que reiterin el seu compromís polític per fer possible el mandat que va sortir de les urnes l'1 d'Octubre, com a única alternativa per desvincular-se de l'Estat espanyol.