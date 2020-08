A Figueres, des de l'aplicació de les mesures Procicat, es denuncien 217 persones per no dur mascareta

La Guàrdia Urbana de Figueres va afegir 27 sancions més durant la jornada d'ahir a persones que no duien la mascareta, norma d'obligat compliment a tot el territori des de principis de juliol.



Després d'aplicar a la ciutat les mesures acordades pel Procicat, la Guàrdia Urbana calcula que ha interposat un total de 217 denúncies.





?? Ahir vam interposar 27 denúncies a persones per no dur mascareta ??



Recorda, l'ús de mascareta és obligatori i imprescindible per protegir-nos