A Catalunya, mascareta «sempre» tot i que hi hagi distància de seguretat

El Govern català obligarà a dur «sempre» la mascareta a tots els espais públics encara que es compleixin les distàncies de seguretat, un límit que fins ara n'excloïa l'ús. La mesura, anunciada ahir per la consellera de Salut Alba Vergés en una entrevista a RAC1, es detallarà avui a la reunió del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat).

«En moments complexos, amb el que està passant al món, amb els brots que anirem tenint, cal interioritzar aquesta mesura i creiem que ha de passar per tot el país», va indicar la consellera a RAC1, tot recordant que la mascareta «no substitueix la distància». Aquesta obligatorietat haurà de ser aprovada, però, pel Procicat, i que la consellera va justificar pel comportament de l'epidèmia, però també de la societat i els «riscos» que s'estan assumint. «Comença a haver-hi molta més mobilitat i per disminuir els riscos crec que és important prendre aquesta mesura», va insistir. A més, va indicar que «molta gent està espantada perquè veu que la gent no compleix», i tampoc ho entenen els professionals sanitaris després del que han viscut.

Sobre els detalls de la mesura, la consellera va defensar que la intenció del Departament de Salut és que s'hagi de portar la mascareta «com a norma general a tot arreu», encara que es pugui garantir la distància de seguretat. Tot i això, va detallar algunes excepcions, com ara la pràctica esportiva i l'àmbit familiar. A més, va reconèixer que és «més complicat» aplicar la normativa a la platja, però va insistir que sí que s'haurà de portar en els trajectes i que caldrà seguir mantenint la distància social i una bona higiene de mans. «Hem d'interioritzar aquestes mesures, són un pas imprescindible que ens permetran fer una vida el més normal possible», va puntualitzar.

La consellera va confirmar que l'incompliment de la norma comportarà multes, ja que «tota norma porta la seva part de sanció», va recordar, i sobre el temps que ha de durar, va indicar que el Govern actuarà segons com evolucioni la pandèmia.

Després de la reunió del Govern català, la portaveu, Meritxell Budó, va recordar que, de moment, «l'obligatorietat de la mascareta és vigent i sempre que no es pugui garantir la distància és obligatòria», però ja va obrir la porta a «ampliar aquesta mesura», sempre que es determini en el marc del Procicat, tal com està pervist que es faci avui. «Entenem que potser hem d'anar una mica més enllà i obligar a fer servir la mascareta independentment de la distància física entre persones», va defensar Budó. També va assenyalar que d'aquesta manera s'evitarà un «relaxament que hem pogut veure en certes actituds i que hem de corregir», i va apel·lar a la «protecció i responsabilitat» de la ciutadania catalana per no deixar d'utilitzar aquest element de protecció, una «barrera» imprescindible per evitar la propagació de virus.



Decisió «unilateral» de Vergés

L'obligatorietat de la mascareta a tots els espais públics i hi hagi distància social o no, ha estat una decisió presa de forma «unilateral» per part de la consellera de Salut, segons va difondre RAC1 pocs minuts després de l'entrevista a Vergés. Concretament, el conductor del programa «El món a Rac1», Jordi Basté, va precisar que aquesta mesura va agafar per sorpresa els membres del Govern català, ja que «se n'han assabentat a quarts de nou del matí (d'ahir) i s'han començat a enviar missatges entre ells», va afirmar.