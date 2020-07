El Procicat aprova mesures per contenir la Covid-19 a Figueres i Vilafant i no sortir de casa

El comitè tècnic del Procicat ha aprovat avui aplicar mesures per contenir els brots epidèmics de la Covid-19 a Figueres i Vilafant.

Aquest matí ha tingut lloc una Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Figueres extraordinària per abordar les mesures aprovades pel Procicat.

L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha assegurat aquest migdia que "encara ningú de Salut" s'havia posat en contacte amb ell per a anunciar-ho.

Les mesures aplicables inclouen la prohibició de fer reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com en el privat. Aquesta prohibició inclou casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres. També es recomana a la població no sortir de casa si no és per realitzar activitats essencials, com ara rebre assistència sanitària, desplaçar-se a la feina o per comprar productes de primera necessitat, com els d'alimentació. Pel que fa a la resta de comerços, es recomana que es controli l'accés. A més, tots els establiments hauran d'incrementar les mesures de precaució i higiene a l'interior dels locals.

En l'àmbit de la restauració, es permetrà l'obertura de bars i restaurants amb l'aforament a l'interior limitat al 50%, sense possibilitat del consum en barra i a les terrasses hi haurà d'haver dos metres entre les taules.

El Procicat també suspèn l'obertura d'equipaments culturals, d' establiments on es desenvolupen espectacles públics, com ara teatres, cinemes i esdeveniments esportius, activitats lúdiques, recreatives, i parcs recreatius infantils en recintes tancats, activitats esportives, com ara gimnasos, i dels locals i establiments d'oci nocturn, com ara sales de festa i discoteques, i qualsevol altre que impliqui una interacció d'un nombre important de persones.

No obstant això, aquells espectacles culturals que via ajuntament demanin autorització al Procicat i compleixin les mesures de seguretat estaran autoritzats.

Les biblioteques i els museus podran romandre oberts i es mantindran els casals i les colònies d'estiu. Finalment, es prohibeixen les visites a les residències de gent gran.

Aquestes mesures queden recollides en una resolució que es publicarà al DOGC i entraran en vigor un cop les validi l'autoritat judicial. Inicialment tindran una durada de quinze dies, un termini que es pot modificar en funció de l'evolució de la pandèmia.

Per l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, aquestes mesures restrictives per contenir la propagació de la COVID-19 s'apliquen a temps i pocs dies després de passar el llindar dels 50 casos per cada 100.000 habitants, "la qual cosa ens ha de permetre poder contenir a temps més contagis. Ara mateix, cal salvar la salut de la ciutadania i fer aquests passos enrere per poder tornar a recuperar el més aviat millor, la certa normalitat".

Lladó ha fet una crida a la responsabilitat, la solidaritat i autoexigència de totes les figuerenques i figuerencs per complir aquestes recomanacions. I un missatge de serenor i confiança a la ciutadania.