Vint propostes passen a la fase final dels pressupostos participatius de Castelló

Una vintena de participants en el Fòrum de priorització dels pressupostos participatius han escollit les vint propostes que passaran a la fase final de votació. Anna Massot, regidora de Participació de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, confessa que «estem molt contents de la participació».

El fòrum de priorització es va desenvolupar el dimecres 22 de juliol a la Sala Municipal, espai que permet mantenir les distàncies de seguretat. La sessió, que es va iniciar amb la benvinguda de representants polítics que posteriorment van retirar-se, va ser conduïda per tres tècnics que van dinamitzar el debat i l'intercanvi d'opinions per escollir els vint projectes finalistes entre els setanta-set viables.



Llistat de les actuacions finalistes

Impulsar un tram de carril bici al municipi. Crear dues zones de pipi-cans, una a Castelló i l'altra a Empuriabrava. Habilitar el camp del costat de la llar d'infants com a zona esportiva. (camp de futbol, pista a l'aire lliure...). Habilitar una pista de pàdel al municipi. Instal·lació de senyals altes i lluminoses abans d'arribar als passos de vianants. Seria suficient una senyal, amb l'alimentació d'una mini placa fotovoltaica a sobre, per a que estigui encesa de nit. És una opció ECO de baix manteniment, inverteix en el planeta i, a més, és una inversió en seguretat vial. Adaptar els passos de vianants amb la finalitat d'eliminar barreres arquitectòniques. Millorar el parc de davant de l'Escola Ruiz Amado. Acabar els vestidors de la Sala Polivalent. Col·locar fanals des de la rotonda de Can Francesc fins a la rotonda d'en Casademont, i des d'en Casademont a la baixada de la urbanització Hort d'en Negre. Ampliació del consultori mèdic d'Empuriabrava. Millorar les voreres dels carrers del municipi fins a 200.000 €. Potenciar l'increïble entorn del "Rec de Molí" entre la Farinera i el Pont de la Mercè, amb un camí per a vianants i segregat de vehicles. (per exemple fent una plataforma elevada de ferro entre el camí i el rec). Posar el tòtem corresponent a totes les escultures d'Empuriabrava i il·luminar-les per fer-les visibles dia i nit. Habilitar més punts wifi gratuïts al municipi. Soterrar el cablejat de l'enllumenat públic. Supressió de les barreres arquitectòniques al centre històric fins a 200.000 €. Instal·lació d'una zona de parc infantil al centre històric de Castelló. Reconstruir la defensa de l'arc del mig del pont vell - banda Vilanova. Construcció d'un parc infantil inclusiu adaptat a la diversitat funcional, on tots els nens i nenes puguin jugar junts. On tots els nens/es amb diferents capacitats puguin compartir un espai de joc comú. Habilitar un gimnàs municipal dins del pavelló municipal.

Actuacions recurrents

D'entre els projectes seleccionats, la regidora Massot explica que «n'hi ha de recurrents, com el carril bici, els pipicans o l'arranjament de voreres», però també anomena altres propostes com construir una pista de pàdel o l'ampliació del centre mèdic d'Empuriabrava. «Hi ha una gran varietat, des de temes de vialitat a temes més específics com arreglar l'arcada del pont Vell o un equipament esportiu municipal».

Aquesta vintena de projectes són els que passaran a la votació final per part de la ciutadania. Podran votar tots els majors de 16 anys i empadronats al municipi en els diferents espais habilitats o de manera telemàtica.

Abans, però, els tècnics municipals han previst fer la valoració econòmica per ajudar a la presa de decisió, tenint en compte que hi ha una dotació de 400.000 euros entre les dues anualitats. Tot i que encara no hi ha data per fer les votacions perquè s'ha de concretar el pressupost per actuació, Massot diu que «dependrà del context sociopolític».