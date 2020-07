1.600 infants i joves participen en la campanya #ensbevemlestiu

L'àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha realitzat una campanya alternativa a la Trobada de Casals de la comarca, per tal que els infants i joves que participen en les activitats reglades de lleure puguin tenir un espai per compartir i reivindicar les activitats de lleure d'aquest estiu.

Aquesta campanya ha pretès que tots els infants i joves de l'Alt Empordà que participen en casals de lleure participin i transmetin un missatge positiu i motivador per aquest estiu diferent, i que s'ho passin bé per sobre de tot, malgrat les adversitats i les mesures de protecció. Així doncs, el lema de la campanya té un missatge simbòlic clar i que també fa referència l'obsequi que rebran per participar: #ensbevemlestiu.

A més de potenciar la creativitat dels infants i joves (monitors i participants) a través de la plataforma Tik Tok, pretén fomentar la participació en equip dels "grups de convivència" i alhora transmetre un missatge inherent dins l'obsequi que rebran: una ampolla d'alumini reutilitzable (de 800ml) per a cada participant, per tal que la utilitzin tantes vegades com faci falta sense usar plàstics i no hagin de compartir ampolles.

Aquesta campanya ha tingut un gran èxit, ja que han participat 1.600 infants i joves de 38 casals de la comarca. Els vídeos es poden veure al web www.tiktok.com/tag/ensbevemlestiu i mostren la consciència que han pres els més joves dels casals d'estiu amb les mesures sanitàries per fer front a la pandèia de la Covid-19.

El hashtag #ensbevemlestiu ha tingut un ús d'unes 26.600 visualitzacions, i la creació de 130 vídeos generats des dels diferents grups de convivència dels casals d'estiu, donant protagonisme als més joves.