La trobada de casals que organitza l'Oficina Jove es trasllada a les xarxes socials

La trobada comarcal de casals no es pot fer com fins ara. CCAE

L'àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha engegat la campanya d'estiu que amb el lema #ensbevemlestiu que vol arribar als 1.200 infants i joves que participen dels casals d'estiu de la comarca.

Aquest any, a causa de totes les modificacions en l'àmbit del lleure generades per la prevenció de la Covid-19, l'Oficina Jove de l'Alt Empordà no pot celebrar la 21a Trobada de Casals d'estiu de l'Alt Empordà. Per aquest motiu es planteja una activitat alternativa, una campanya que pretén que tots els casals d'estiu de la comarca s'animin a participar de manera conjunta a una activitat segura, divertida i creativa.

Aquesta campanya pretén que tots els infants i joves de l'Alt Empordà que participen en casals de lleure participin i transmetin un missatge positiu i motivador per aquest estiu diferent, i que s'ho passin bé per sobre de tot, malgrat les adversitats i les mesures de protecció.

A més de potenciar la creativitat dels infants i joves (monitors i participants) a través de la plataforma TikTok, pretén fomentar la participació en equip dels "grups de convivència" i alhora transmetre un missatge inherent dins l'obsequi que rebran: una ampolla d'alumini reutilitzable (de 800ml) per a cada participant, per tal que la utilitzin tantes vegades com faci falta sense usar plàstics i no hagin de compartir ampolles. De fet, el lema de la campanya fa referència al premi: #ensbevemlestiu.

Els vídeos, de 15 segons, s'han de publicar a la xarxa social fins al 22 de juliol i en el descriptiu s'ha d'indicar el nom del grup de convivència i el nom del casal. A banda de posar l'etiqueta #ensbevemlestiu s'ha d'etiquetar a @EmpordaJove.