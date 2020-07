Restablert el servei habitual de l'AVE entre Figueres i Girona després del sabotatge d'ahir

El servei habitual de l'AVE entre Figueres i Girona ha quedat restablert aquest dimarts després del sabotatge per la visita dels reis, segons ha informat Renfe. A les 6.10 hores, els tècnics d'Adif han acabat les tasques de reparació de les avaries causades per la crema de pneumàtics, que va afectar la catenària i la fibra òptica en aquest tram.

Els trens van estar interromputs durant tot el dia de dilluns després que hi hagués una foguera d'objectes diversos a la via a primera hora del matí. Renfe calcula que el sabotatge va afectar 14 trens, set per sentit, i uns 2.000 viatgers.