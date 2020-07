Renfe calcula que el sabotatge a la línia de l'AVE entre Girona i Figueres afectarà 14 trens i uns 2.000 viatgers

Renfe calcula que el sabotatge d'aquest dilluns a primera hora a la línia d'AVE entre Girona i Figueres acabarà afectant 14 trens –set per sentit- i uns 2.000 viatgers, segons ha informat la companyia. L'acció s'ha dut a terme aquesta matinada en protesta per la visita dels reis a Catalunya i ha consistit en la crema d'objectes a la via, amb afectació a la catenària i a la fibra òptica, motiu pel qual ha quedat malmès el sistema de senyalització. Els tècnics d'Adif continuen a la zona intentant reparar l'avaria i encara no poden donar una previsió per al restabliment del servei. Mentrestant, els trens poden circular entre Barcelona i Girona i viceversa, però no poden continuar cap a l'Alt Empordà.

Per ara, els viatgers des de Figueres o cap a Figueres són encaminats a Regionals o se'ls ofereix un servei per carretera fins a destinació, en funció del cas. Pel que fa als trens internacionals, els que uneixen Paris amb Barcelona, els TGV s'aturen a Perpinyà i els usuaris continuen el seu trajecte cap a Figueres, Girona i Barcelona en bus. Per al servei entre Barcelona i Marsella, els viatgers es desplacen en regional fins a Figueres i d'allà en busos a Perpinyà, on ja podran continuar en TGV.

Segons Renfe, si puntualment és necessari es modificarà alguna d'aquestes operatives. La companyia assegura que treballa per garantir la mobilitat als viatgers per minimitzar els retards i que es manté informats als usuaris.

L'avaria ja no ha permès al primer tren del dia des de Figueres cap a Barcelona, previst per dos quarts de set del matí i que s'havia recuperat fa pocs dies després del confinament per donar servei als viatgers que desplacen a la capital catalana per motius laborals, ja no ha pogut efectuar la seva sortida.

Per la seva banda, Protecció Civil de la Generalitat manté activada al prealerta del Ferrocat.