Renfe incorpora el tren d'Alta Velocitat de les 6.30h de Figueres cap a Barcelona

Després de les demandes de l'Ajuntament de Figueres, a partir del 15 de juliol, Renfe incrementa l'oferta de places a Catalunya entre Figueres – Girona - Barcelona amb un nou servei d'Alta Velocitat amb sortida de Figueres a les 06.30 hores.

Aquesta és una notícia molt positiva per la ciutat de Figueres i per la comarca de l'Alt Empordà, ja que la recuperació d'aquest tren permet millora el servei de primera hora des de Figueres i Girona cap a Barcelona arribant a la Ciutat Comtal abans de les 07.30 hores. A més aquest tren continua el seu recorregut fins a Madrid on arriba a les 10.10 hores.

D'aquesta manera, els viatgers de Figueres i Girona disposaran de 7 serveis d'Alta Velocitat en sentit sud i 6 en sentit nord. La recuperació dels serveis es realitza de forma progressiva en funció de la demanda que s'està registrant.