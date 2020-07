La Policia Local de Roses ha retirat 37 cotxes de la via pública en només mig any

Des de l'inici d'any, la Policia Local de Roses ha retirat un total de 37 vehicles que havien estat abandonats a la via pública, una xifra considerable, sobretot si es te en compte que durant la declaració de l'estat d'alarma, aquest servei es va veure interromput degut a la concentració de les tasques policials en altres serveis. L'Ajuntament alerta dels perjudicis per a la vialitat, salubritat i medi ambient que aquesta infracció comporta, la qual està penalitzada amb una sanció de 200€.

La detecció i retirada de vehicles abandonats al carrer o espais públics de la població, es fa possible gràcies a les inspeccions periòdiques que la Policia Local realitza, que també actua a requeriment dels veïns que denuncien els casos en què un vehicle es manté molt temps estacionat en un mateix indret i amb clars signes d'abandonament.

Cal recordar que la sanció que s'imposa als titulars per l'abandonament de vehicles és de 200€, import al qual cal sumar el cost del servei de grua necessari per a la seva retirada. Un cop traslladat al dipòsit municipal, en cas de voler recuperar el vehicle, cal també abonar un suplement per cada dia que aquest ha passat al dipòsit. En cas de no ser reclamat, la Policia Local comunica el cas al Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament per a la seva declaració com a residu i el seu posterior desballestament.

El regidor de Seguretat Ciutadana de Roses, Joan Plana, destaca la perillositat i conseqüències d'aquest tipus de comportaments: "l'abandonament de vehicles a la via publica és una irresponsabilitat que suposa problemes de seguretat, contaminació i, a més, redueix les places d'estacionament. És un comportament que hem d'evitar i des de la regidoria de Seguretat Ciutadana treballem per conscienciar a la gent, retirar tots els cotxes de la via pública i, al mateix temps, sancionar els casos que detectem.?