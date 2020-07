L'app Roses Smart d'informació en temps real quadriplica els usuaris

Roses Smart és una aplicació per a dispositius mòbils, amb la qual l'Ajuntament de Roses facilita informació local d'una manera àgil i geolocalitzada. Un dels avantatges d'aquesta app, és que permet l'enviament de notificacions push amb avisos sobre emergències o temes aspectes d'interès general de forma immediata, per la qual cosa ha resultat una eina de gran utilitat i eficàcia durant la gestió de la pandèmia de la Covid19, arribant a multiplicar per 10 el nombre de consultes realitzades.

Amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març, l'Ajuntament de Roses va fer una crida a la ciutadania perquè es descarregués aquesta aplicació i s'activessin les notificacions per tal de facilitar la transmissió d'informació en temps real a la població. Aspectes com normes sanitàries i de seguretat, funcionament de serveis essencials, establiment de les diferents fases de desescalada a la població, mobilitat, ajuts i reobertura d'activitats, han pogut així actualitzar-se i ser tramesses a la ciutadania d'una manera immediata.

Les consultes varen passar de 2.400 visualitzacions al mes de febrer a 25.000 durant el mes de març. Un augment important que, tot i el descens que ha tingut després de la fi de l'estat d'alarma, s'ha mantingut per sobre de les 10.000 visualitzacions.