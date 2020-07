Nova acció reivindicativa de la Iaeden per mostrar un vídeo de l'Alt Empordà "sense filtres"

La Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (Iaeden-Salvem l'Empordà) ha fet difusió d'un vídeo de producció pròpia en què mostra la comarca de l'Alt Empordà "sense filtres", l'ha titulat "Benvinguts a l'Empordà". Es tracta d'un document visual que vol ser una reivindicació del territori i una rèplica al vídeo "Jo em planto a l'Empordà" que fa unes setmanes va treure a la llum l'entitat Empordà Turisme.

La plataforma ecologista altempordanesa exposa: "Fa uns dies Empordà Turisme va treure #JoEmPlantoalEmporda, una oda al patrimoni natural de la nostra comarca. Des de la Iaeden-Salvem l'Empordà som conscients d'aquest patrimoni, ja que és el que portem defensant durant gairebé 40 anys". Per justificar la seva acció, també hi afegeix: "Però volem apuntar que la realitat del que l'administració permet fer al nostre patrimoni és una altra. Per això us presentem l'altra cara de la moneda: Benvinguts a l'Empordà."

Aquest és el vídeo que ha fet públic la Iaeden-Salvem l'Empordà: