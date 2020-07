Agricultura rep 660 sol·licituds pels ajuts extraordinaris al sector vitivinícola

El Departament d'Agricultura ha rebut un total de 660 sol·licituds per acollir-se als diferents ajuts extraordinaris al sector vitivinícola per fer front a la crisi causada per la pandèmia de la Covid-19 per a la campanya 2019-2020.



Aquestes sol·licituds, rebudes per a les tres línies d'ajudes convocades, corresponen a la destil·lació de crisi de 62.000 hectolitres de vi, a l'emmagatzematge privat de 914.000 hectolitres de vi i a la collita en verd de 2.227 hectàrees, que equivalen a un import de 12,6 milions d'euros.



Així, si anem al detall de cadascuna de les subvencins convocades, trobem que per als ajuts per a la destil·lació de crisi del vi es va presentar una sol·licitud per part de la única destil·ladora autoritzada a Catalunya, per a la destil·lació de la quantitat de vi següent:





DOP Hl Import CATALUNYA 7.050,00 282.000,00 CAVA 30.394,26 1.215.770,40 COSTERS DEL SEGRE 3.285,00 131.400,00 EMPORDÀ 82,00 3.321,00 PENEDÈS 6.038,81 241.552,40 TERRA ALTA 8.099,00 324.260,00 SENSE DOP 6.950,84 209.564,20 TOTAL 61.899 2.407.868

Import destinat als ajuts

La destil·lació d'excedents de vi permet, inclosa la fabricació de desinfectants i productes farmacèutics i energètics.Pel que fa l'ajut per a l', es van presentar 66 sol·licituds, de les quals cap és de laL'emmagatzematge privat voluntari està destinat al vi amb, i pot ser a dipòsit o en ampolla en el cas dels escumosos.Finalment, per als ajuts als viticultors per a la verema en verd de raïm , s'han presentat 593 sol·licituds. A l's'ha fet referència a 8,05 Hectàrees, que equivalen a un import de 19.924,70 euros.La verema en verd compensa els viticultors que s'hi acullin el fet d'eliminar raïm d'algunes parcel·les quan encara és verd per reduir l'excés de producció.Aquests ajuts formen part de lesacordades pel Consell de Ministres del 9 de juny per al conjunt del sector vitivinícola espanyol amb finançament de la UE i complementen el pla de xoc per al sector vitivinícola de 5,3 milions d'euros aprovat pel Govern la setmana passada.D'acord amb elper a les actuacions dutes a terme l'any 2020, hi haurà un import màxim per a l'ajut a la destil·lació de crisi de vi de 65.250.000 euros, per a l'ajut a l'emmagatzematge privat de vi de 21.870.000 euros, ambdós a càrrec del FEAGA 2020, i per a l'ajut a la collita en verd de 10.000.000 d'euros, 4.000.000 d'euros a càrrec del pressupost FEAGA 2020 i 6.000.000,00 a càrrec del FEAGA 2021. Aquests imports es repartiran entre els sol·licitants de tot l'Estat i es podran modificar en funció de les sol·licituds que es presentin.