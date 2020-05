Agricultura permet la verema en verd i la destil·lació per afavorir el sector vitivinícola

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, considera un "gran pas endavant" la decisió del Ministeri d'Agricultura d'habilitar la verema en verd i la destil·lació per fer front a la situació que viu el sector vitivinícola. Eren dues de les peticions que Jordà, d'acord amb el sector, havia sol·licitat en les darreres setmanes al ministre Luis Planas. La verema en verd, prevista en el Programa de Suport al Sector Vitivinícola Espanyol (PASVE), és una mesura voluntària que pretén compensar els viticultors del fet d'eliminar raïm d'algunes parcel·les quan encara és verd per reduir l'excés de producció. De la mateixa manera que la verema en verd, Jordà també havia reclamat al Ministeri ajuts estatals per a la destil·lació d'excedents de vi com a mesura per a contrarestar els efectes econòmics de la Covid-19.

De les negociacions mantingudes amb el Ministeri d'Agricultura, el Departament ha aconseguit que aquestes mesures tinguin un tractament diferent entre el vi de taula i el de Denominacions d'Origen (DO), una qüestió "fonamental" perquè se'n puguin beneficiar els viticultors i cellers de Catalunya, que majoritàriament han apostat per les DO i uns vins de més valor, remarquen des de la conselleria. Per aconseguir aquesta diferenciació en favor de les DO ha estat clau la tasca desenvolupada des de l'Incavi, assenyalen des d'Agricultura.

El tancament del canal HORECA, a causa de l'aturada d'hotels i restaurants, ha impactat fortament al sector vitivinícola i molts cellers, sobretot de petita i mitjana dimensió. Encara que una part de les vendes s'han pogut derivar cap al canal Alimentació, això no supleix la disminució produïda en l'altre canal.

El sector més afectat és el del cava, que ja arrossega una crisi motivada per l'excedent de raïm i vi base cava, cosa que ha provocat una forta caiguda de preus. Aquest sector treballa per activar, cadascú des del seu àmbit, un seguit de mesures, enfocades a la reducció de raïm i vi base, l'increment de l'economia circular i la viticultura ecològica, el perfeccionament del control de la traçabilitat, i la promoció per a recuperar les vendes el més aviat possible.

Tanmateix, la resta del sector, emparat en les altres 11 DO víniques, també està patint les conseqüències de la covid-19 i igualment es podrà beneficiar de les mesures aconseguides amb el Ministeri d'Agricultura.

Altrament, el Govern i el Departament d'Agricultura promouen diferents línies de suport econòmic, financer, i fiscal i de flexibilització de terminis en obligacions tributàries. Des de la conselleria també s'estan impulsant mesures de suport per a la promoció del vi català com a producte sostenible i de proximitat.