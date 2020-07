Figueres busca la complicitat veïnal per millorar la ciutat

«La lluita contra l'incivisme és un dels nostres objectius, per això estem impulsant la campanya 'Millorar Figueres també depèn de tu'». L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, és taxativa quan demana a la ciutadania que tingui cura dels espais públics comuns. La frase, la va pronunciar fa uns dies responent a un lector en una entrevista al diari digital emporda.info. Aquest lector li va fer el següent plantejament: «Tenim un problema amb les pintades en parets públiques i privades. Fan pena de fena i embruten la imatge de Figueres».

Va ser així com l'alcaldessa va fer esment a la campanya «Millorar Figueres també depèn de tu», lema que es complementa amb un altre missatge: «Fem que la ciutat torni a lluir». La campanya inclou tota una sèrie de recomanacions adreçades als ciutadans perquè contribueixin en aquesta millora als espais urbans: «No embrutis els carrers que són de tots; recicla la brossa i els residus; tingues net el teu entorn: escala, façana, entrada; llança la brossa en els horaris autoritzats; no deixis deixalla, objectes o mobles al carrer; respecta el mobiliari urbà que és de tots; respecta el descans dels veïns; recull els excrements del teu gos; no donis menjar als coloms, gats i altres animals a la via pública; aparca bé el cotxe; no embrutis les parets ni l'espai urbà; respecta els senyals de trànsit, i no facis botellón a la via pública».