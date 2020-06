L'alcalde de Bàscara diu que només dos alumnes volen anar a l'escola

L'Ajuntament de Bàscara està preparant una resposta pel requeriment del Departament d'Educació en què instava al govern local a obrir l'escola en menys de 24 hores. L'alcalde del municipi, Narcís Saurina, ha detallat que el requeriment el van rebre aquest dimarts a primera hora de la tarda i per això consideren que malgrat aquest dimecres s'esgoti el termini, l'escola no pot obrir fins dijous.

El govern de l'Ajuntament de Bàscara respondrà el requeriment del Departament d'Educació el dijous a primera hora. Aquest dimarts a quarts de tres de la tarda, va arribar el document d'Educació en què instava al consistori a obrir l'escola del municipi en un termini de 24 hores. Segons ha detallat l'alcalde, Narcís Saurina, a l'ACN, aquest termini expirava aquest dimecres, però com que les escoles ja estan tancades a partir de les tres, serà "efectiu a partir de demà".

Per aquest mateix motiu no serà fins demà a les vuit del matí que Saurina enviï la resposta al requeriment. De moment ja el té pràcticament enllestit, però ara vol enviar-lo als serveis jurídics perquè n'avalin tot el contingut. L'alcalde ha assegurat que en l'escrit han anat "responent totes les preguntes" que els plantejava Educació sobre el tancament de l'escola, però també hi detallen les "inquietuds" que els genera la reobertura del centre.

Per altra banda, Narcís Saurina ha insistit en què el tancament d'aquesta setmana de l'escola ha tingut una incidència relativament baixa. L'alcalde de Bàscara ha afirmat que els professors de sisè de primària van acordar que els alumnes no tornessin al centre fins la setmana vinent. Pel que fa als alumnes de P3, P4 i P5, Narcís Saurina ha explicat que "només hi ha dues famílies" que han demanat poder portar els seus fills a l'escola.

Per aquest motiu, el batlle de Bàscara ha tret ferro a la incidència que ha pogut tenir el tancament. A més, ha recordat que l'Ajuntament va enviar una carta a totes les famílies del poble demanant que si tenien qualsevol problema es dirigís a l'Ajuntament. "Ningú ens ha dit res, fins a dia d'avui", ha afegit Saurina.

L'alcalde ha comparat la situació amb la de la llar d'infants. Narcís Saurina ha explicat que hi havia tres famílies de la llar d'infants que van demanar ajuda al consistori perquè no tenien amb qui deixar els nens. Davant d'això, l'Ajuntament els va buscar un cangur i després els pares han acordat les condicions i el preu.