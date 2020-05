Com serà l'estiu a les platges de l'Alt Empordà?

Aquest estiu les platges tindran una imatge molt diferent per la crisi de la Covid-19. Malgrat que en pròximes fases es pugui accedir a la costa i s'obri la frontera, les restriccions poden fer que hàgim de llevar-nos molt d'hora per tenir un espai a la platja. Ara per ara, els protocols i les indicacions oficials encara s'estan treballant, però ja comencen a entreveure's algunes d'aquestes mesures que es proposen.

Mantenir la distància de seguretat és una mesura en la qual insisteixen les autoritats. Si fossin els dos metres entre persones aconsellats, es traduirien en 16 metres quadrats per tovallola a la sorra, el que faria que per exemple, a Grifeu (Llançà), només es permetés l'accés a 340 persones. Però les distàncies i l'aforament de la platja també podria variar depenent del nombre de persones que integressin una família o un grup, i els primers esborranys del protocol per a poder obrir les platges indiquen una distància entre para-sols o tovalloles, i no entre persones. Tot i això, controlar l'accés no és una mesura que els ajuntaments vegin amb bons ulls.



Llargs sorrals

Montse Mindan, alcaldessa de Roses, es manté a l'expectativa de veure si finalment aquestes mesures – ara encara en un esborrany– s'acaben convertint en la norma. Si fos així, no veu viable poder-les complir: «Tenim quatre quilòmetres de platja i moltes cales. No podem tancar-ho i controlar-ne l'accés». En aquesta mateixa línia, Agustí Badosa, alcalde de Sant Pere Pescador, explica que «tenim vuit quilòmetres de platja, i estem tranquils perquè no tenim aglomeracions. Ara bé, una par­cel·lació o control, no l'acabem de veure viable». Badosa afirma que l'empresa de Salvament i socorrisme els han facilitat algunes mesures de prevenció de contagis, però «hem d'esperar els protocols del govern central».

A Castelló d'Empúries, estudien la possibilitat que sigui el servei de socorrisme qui pugui vigilar el compliment de la normativa de la distància social. A Llançà, l'alcalde, Francesc Guisset, determina que els «controls d'aforament sempre són difícils». Per a Guisset la dificultat rau en el control de totes les cales i racons de què disposen a la seva costa. «Com ho controles a l'instant? Amb drons? O apel·les a la responsabilitat de cadascú?», un problema que també veu Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva, que confessa que estan treballant «tal com s'ha fet sempre» i que en cas d'haver-se d'aplicar mesures «només seria a la platja urbana».

A l'Escala, s'han avançat amb el seu pla de xoc, i han previst la contractació d'agents cívics per ajudar a respectar les mesures. A Portbou, Xavier Barranco recorda que la platja urbana del municipi «se sectoritza pel mateix ús», i té quatre punts d'accés fàcilment controlables. A Colera, però, no veuen possible fer aquest control, perquè «no tenim infraestructures, ni personal, ni capacitat econòmica, i amb la menor afluència, entenem que no hi ha d'haver problema de massificació», diuen fons de l'Ajuntament.

En tot cas, a l'Alt Empordà, no es veu viable posar separadors per mantenir les distàncies entre els usuaris de les platges: la responsabilitat, doncs, recau sobre l'usuari.