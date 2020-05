Figueres impulsa estratègies locals amb el nou director d'Urbanisme municipal

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, el vicealcalde, Pere Casellas i el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, s'han reunit aquest dimarts amb el nou director d'Urbanisme de l'Ajuntament, Camil Cofan. Segons ha informat el govern local, l'objectiu de la reunió ha estat el de "seguir avançant en els projectes estratègics que han d'impulsar la reactivació econòmica de la ciutat", especialment en l'etapa de recuperació després del coronavirus. Cofan ha accedit recentment al càrrec després d'haver guanyat un concurs públic. Entre els seus reptes de futur hi ha tirar endavant el nou Pla General que ha de substituir l'actual, vigent des de 1983.

L'equip que lidera l'alcaldessa Lladó considera que "l'Urbanisme té un paper clau per tal de reactivar econòmica i socialment la ciutat i pel desenvolupament de Figueres ja que impulsa la definició del model de ciutat". En la reunió també s'ha marcat com a "imprescindible" la necessitat d'aquest nou POUM.

Segons un estudi del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), tal com va publicar emporda.info el passat desembre, Figueres lidera el rànquing de municipis catalans amb més agilitat per aconseguir una llicència d'obres, un fet que l'Ajuntament considera "factor clau per a la recuperació econòmica".