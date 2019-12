Figueres és el municipi català on més ràpid es gestionen les llicències d'obres

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) va fer una enquesta, el passat novembre, en què van participar més de 600 col·legiats i a través de la qual es van estudiar 480 municipis, especialment els 37 més rellevants del país. Segons aquest estudi, Figueres és un dels municipis on més facilitats hi ha a l'hora de fer obres, ja que és el municipi on el període entre que es presenta una llicència i es concedeix és més curt: 2,5 mesos. A molta distància dels 5,6 mesos de mitjana o dels 9,3 mesos de Rubí, Sitges o Mataró.

La ciutat de Figueres també està situada en els primers llocs d'altres aspectes importants com la satisfacció en tot el procés administratiu o en la facilitat d'accés als tècnics municipals, d'acord amb la consulta del COAC. «Tot això mostra l'expertesa dels tècnics municipals de Figueres i la bona gestió que hi ha en la tramitació dels expedients», es feliciten des de l'Ajuntament.

Podeu consultar el resum de l'estudi al següent enllaç: https://bit.ly/2My8kGb.