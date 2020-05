Roses injecta recursos en la reactivació del comerç local i la seva seguretat

L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus i l'Ajuntament de Roses estan treballant des de fa setmanes per anar concretant les actuacions que es duran a terme per recuperar l'activitat econòmica del municipi, un cop s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol arran de la pandèmia de la Covid-19. Des de l'Ajuntament de Roses es destinen els esforços en trobar els recursos econòmics per dotar de liquiditat dues grans línies: la reactivació del comerç local i l'establiment d'ajudes per implantar mesures de seguretat en aquests comerços.

El regidor d'Economia i Hisenda i Serveis Socials de Roses, Marc Danés, explica que estan treballant per «determinar i disposar els recursos econòmics a destinar-hi». Danés apunta que es podran destinar uns 500.000 euros en aquestes actuacions, i 150.000 euros més a l'Àrea de Serveis Socials.

Les partides que es veuen afectades per les campanyes d'ajuda al comerç són principalment les inversions. «Evidentment no tot allò que teníem previst fer es podrà executar», diu Danés. Durant l'estat d'alarma, hi ha hagut una suspensió dels terminis d'execució i de licitació d'obra nova i altres contractes i, per tant, «són diners sense utilitzar». Unes partides que sumaven 2.100.000 euros i que, tenint en compte que l'estat d'alarma s'allarga fins a finals de maig, i que fins al mes de juny no es podran fer licitacions, «vol dir que fins al novembre no podrem licitar, i encara que es tirin endavant les obres, no es podrà executar el 100% aquest any». També les partides de les activitats previstes i que no es puguin desenvolupar es derivaran a promoció econòmica. Pel que fa a l'augment del capítol de serveis socials, els recursos provenen majoritàriament del romanent de tresoreria d'anys anteriors, i no ens computa com a despesa del 2020.



L'Associació no s'atura

Paral·lelament, l'entitat d'empresaris rosincs ha obert un espai web per donar resposta als dubtes dels seus associats en diferents àmbits davant l'actual situació i s'han elaborat tres petits vídeos per generar seguretat i confiança als visitants.