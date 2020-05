Els empresaris de Roses acorden amb l'Ajuntament un calendari d'accions per al post Covid-19

Els empresaris de Roses, agrupats en l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, estan treballant des de fa setmanes en col·laboració amb l'Ajuntament per anar concretant les actuacions que es duran a terme per anar recuperant el pols econòmic del municipi, un cop s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol arran de la pandèmia del coronavirus. En aquest sentit, l'entitat ja ha acordat, amb l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, un calendari conjunt d'actuacions que s'iniciarà a partir del juny i s'allargarà fins a finals d'any tant en l'àmbit del comerç com de la gastronomia.

Entre les actuacions que s'han previst hi ha campanyes de promoció creuades per incentivar la recuperació en els dos àmbits. Pel que fa al comerç, entre d'altres, s'ha decidit reorientar els cursos de formació tenint en compte les necessitats del nou escenari post coronavirus. A més s'està treballant, en col·laboració amb l'ajuntament, en una campanya de sensibilització del comerç de proximitat. I en l'àmbit de la gastronomia s'ha acordat ajornat fins a la tardor la Ruta de les Tapes que s'acostumava a fer a finals de març, entre altres accions.

Aquest és el resultat de les diverses reunions telemàtiques que s'han dut a terme en el marc de les diferents Taules de treball que es van crear a finals de l'any passat quan es va posar en marxa la nova organització d'empresaris de Roses.

Per altar banda, l'Associació ha activat a través del seu web una mena de FAQs per donar resposta als dubtes dels empresaris en diferents àmbits davant l'actual situació . Aquesta iniciativa s'ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de professionals de gestories i assessories del municipi.

L'entitat, que representa unes 200 empreses que en temporada alta generen més de 4.000 llocs de treball, ha potenciat les seves accions durant el període de confinament que s'articulen a través de Taules de treball sectorials, molt dinàmiques. Aquestes Taules de treball es reuneixen periòdicament de forma telemàtica per tractar les diferents problemàtiques de cada sector, les accions que es poden dur a terme i la recerca de solucions als problemes empresarials.

A més, l'Associació a través de les seves xarxes socials dona informació actualitzada dels establiments que estan oferint els seus serveis a domicili durant l'estat d'alarma.

També s'han organitzat trobades telemàtiques entres els empresaris del municipi amb representants de l'Ajuntament ( l'alcaldessa, Montse Mindan, i el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens ) a qui han traslladat les seves reclamacions sobre peticions d'ajornament i/o condonacions de taxes i impostos, entre d'altres.

D'altra banda, l'Associació està treballant en col·laboració amb l'Ajuntament en diferents campanyes de promoció del municipi que compta amb una de les badies més belles del món . També s'han elaborat tres petits vídeos per generar seguretat i confiança als visitants . En aquests petits vídeos, que s'han publicat a les xarxes socials de l'entitat, es ressalten els atractius de la destinació, la qualitat i diversitat dels allotjaments, el comerç i la gastronomia , i la gran quantitat d'oferta d'oci que s'ofereix.