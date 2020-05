Roses incrementa el nombre de desinfeccions al passeig

Amb l'entrada en vigor a partir d'avui, dissabte 2 de maig, de l'autorització per a la pràctica esportiva dels majors de 14 anys i per als passejos de nous segments de la població, Roses incrementa la neteja del passeig Marítim, en ser aquest un dels punts amb major afluència de persones.

D'aquesta manera, als serveis de neteja ja intensificats des de l'inici de l'estat d'alarma, tant a càrrec de l'empresa adjudicatària del servei, FCC, com per part de la brigada municipal, se sumen a partir d'avui la realització d'un major nombre de desinfeccions al passeig rosinc, per tal de minimitzar al màxim el risc de contagis.