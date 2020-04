El sector de la perruqueria i l'estètica tem un retorn intens però poc estable

Després d'un mes i mig d'haver-se publicat la llei, el sector de la perruqueria i estètica ha navegat tot aquest temps en un mar de dubtes. Inicialment, es van considerar serveis essencials, tot i estar pagant un IVA del 21%, és a dir, de serveis de luxe. Poc després el Govern va rectificar i es va suspendre l'activitat exceptuant els serveis a domicili. L'argument principal utilitzat per l'administració espanyola va ser que calia garantir l'atenció i higiene a persones grans, vulnerables, amb alguna discapacitat o dependència que els impedís ser autònoms en aquest exercici, anant sempre equipats amb els EPI reglamentaris i complir les normatives establertes.

Davant d'aquesta segmentació dels clients, el sector va haver de descartar donar servei domiciliari de manera generalitzada i el 68% de perruqueries van optar per fer un ERTO, el que alhora els ha impedit donar servei a persones vulnerables. Tanmateix, alguns professionals han obviat aquesta indicació i han estat oferint serveis a domicili amb unes proteccions deficients i a persones que no pertanyen a un col·lectiu vulnerable.

El govern de l'Estat va anunciar que les perruqueria podran obrir dilluns, amb la fase 0 de la desescalada, però amb cita prèvia per a atenció individual dels clients. Hauran de comptar amb taulell, mampara o, quan això no sigui possible, garantir el màxim de protecció individual, i s'haurà d'establir un horari d'atenció preferent per a persones majors de 65 anys.

Mireia Teixidor, propietària d'un saló a Empuriabrava, s'ha vist obligada a fer un ERTO. «Som 5 i no he vist cap altra sortida per poder tirar endavant», però lamenta que «els més espavilats estan fent negoci amb l'excusa de fer domicilis, fent-ne a clients que no responen als criteris dictats pel govern». De fet, només un 0,97% dels centres declaren haver prestat serveis d'aquest tipus. El 12% de perruqueries han afirmat que mantindran la plantilla. Una de les afectades per ERTO al sector és Hanane Mellassou, perruquera a Figueres, que espera que la seva empresa sigui una d'aquestes. El sector de l'estètica també ha abaixat persianes, és el cas de Carla Andreu, Lucía Palma o Graziela Monegatto.

Un manteniment bàsic

Algunes clientes habituals de Mellassou li han demanat consell per comprar el tint al supermercat, però ella recomana que «s'aprofiti el confinament per hidratar i deixar reposar el cabell». Això sí, explica que els homes «ho tenen més fàcil; passen la moto i fora!». Des del saló Teixidor han fet arribar a les clientes habituals, que ho demanaven, un petit Kit d'emergència. «Hem recomanat que només es retoquin les arrels i quan ens tornem a veure al saló nosaltres els recuperarem els tons habituals». Tot i que les perruqueres han aconsellat que ningú «s'atreveixi» a tallar-se els cabells, no saben «per quins estranys motius», és el primer que ha fet la gent a la setmana i mitja d'estar confinada. «Mira que costa que la gent s'animi a un canvi d'estil o a fer-se un serrell. Doncs ara tothom s'hiveu en cor!» exclama Teixidor. Una d'elles, la Montse Sánchez, que va decidir agafar les tisores, fer-se dues cues, i tallar, diu que «no pensava que quedés tan bé!». Però en la majoria de casos el resultat mereix més dies de confinament.

Pel que fa al sector de l'estètica, recomanen que aquests dies es faci un manteniment mínim. Per exemple, si cal depilar-se, limitar-se a repassar el que es veu i deixar, per als especialistes, les parts del cos més delicades. També aconsellen fer neteges bàsiques diàries, hidratació, mascaretes i aplicació de les cremes, perquè «un dia això acabarà i t'hauràs de veure bé quan surtis. No ens hem de deixar» confessa Palma.



Reobrir amb restriccions

Moltes perruqueries ja han estat llistant els clients habituals i aquells que demanen hora per poder-los atendre quan s'acabi la restricció, a partir de dilluns. «Tothom està necessitat del servei de perruqueria i estètica» per això, preveuen una tornada a la normalitat intensa. Teixidor ha decidit que «es respectarà la cita habitual que tenen les nostres clientes, dia i hora, i per la resta, anirem donant hores seguint un estricte ordre de trucades rebudes durant aquests dies». Però també tenien clar que hi hauria restriccions a l'atenció al client i que caldria organitzar bé la feina. Les normatives i protocols higiènics que caldrà seguir «seran molt estrictes» i algunes perruqueries podrien haver de reduir el ritme de treball. Tocadors més espaiats, control de l'afluència de gent dins els salons, utilització d'EPI... «També és certs que aquests protocols que haurem de seguir de manera molt estricta pel bé de tots, professionals i clients, ens complicaran molt la vida, tant a l'hora de treballar com en els nostres ingressos normals» confessa Teixidor.

A l'estètica, veuen lluny la recuperació del sector, ja que «treballem cos a cos. Si fas uns massatges a la cara, és difícil fer-ho amb guants», explica Lucía Palma, que reconeix que serà difícil aguantar el negoci després de tantes setmanes. Monegatto també apunta que «els tractaments necessiten contacte directe i serà necessari fer adaptacions per poder reobrir el centre» i afegeix que els seus clients d'estiu són estrangers, i tem per si la frontera es manté tancada. Tot i això, es manté positiva perquè «les clientes tenen ganes de tornar per tenir cura del seu benestar».

Andreu rep consultes que també la fan ser optimista «em demanen consell per la pell, estem tot el dia tancats i sense sol, i no es cuiden». Pel que fa als massatges ho veu millor, «a casa hi ha males postures, i em demanen estiraments, és clar que s'estan contracturant i quan acabi el confinament, ho necessitaran».

El sector tem, però, que el revés a l'economia familiar també passi factura als serveis de perruqueria i estètica, que si bé tindran una allau inicial per retocs de colors, arreglar els cabells tallats per la mare, depilacions corporals, i massatges relaxants, una vegada fets, l'activitat als salons i centres pugui anar a la baixa.