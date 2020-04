Castelló subministra 40 connexions i 18 dispositius electrònics perquè tots els alumnes del municipi puguin seguir la formació en línia

Quan es va saber que el tercer trimestre estava previst desenvolupar-lo en línia a causa del tancament de les escoles, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va prioritzar aconseguir el material necessari per tal que tots i totes les alumnes puguin fer el seguiment de la formació.

Aprofitant les enquestes que es van portar a terme des dels centres educatius a l'alumnat per detectar quines necessitats hi havia pel que fa a dispositius i connectivitat, es va començar a treballar. Finalment s'ha procedit a la compra de 40 paquets de routers i línies de dades que permetran donar connexió als estudiants que ara mateix no en disposen. S'ha prioritzat als escolars a partir de 4rt de Primària i fins a Batxillerat ja que es considera que en aquests moments són els que més ho necessiten per acabar el curs amb les millors garanties. L'Ajuntament també col·labora en el repartiment als domicilis de dispositius electrònics, 7 tauletes i 11 ordinadors, que es cediran temporalment als alumnes des de les escoles, des dels instituts i també des del mateix consistori. Tota aquesta feina es realitza de manera coordinada amb els centres educatius del municipi.

Aquesta és una de les mesures que s'estan adoptant des del Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament. Segons Anna Massot, regidora d'ensenyament, "ara mateix és prioritari aconseguir el material necessari perquè no hi hagi fractura social ni tecnològica que derivi en una fractura educativa entre els i les alumnes".