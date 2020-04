Benestar Social posa en marxa un dispositiu especial per donar suport telefònic als majors de 70 anys de la comarca

El Consell inicia un dispositiu per donar suport telefònic als majors de 70 anys.

Davant la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus (COVID-19), l'àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha posat en marxa un dispositiu de suport telefònic a les persones més grans de la comarca. La finalitat és acompanyar-les en aquest moment de dificultat i conèixer les seves necessitats no cobertes per atendre-les de la millora manera possible, en coordinació amb els diferents serveis de la xarxa pública.

L'àrea de Benestar ofereix als municipis que ho vulguin i facilitin el contactes dels majors de setanta anys aquest dispositiu d'acompanyament telefònic integrat per personal de l'àrea, que contactarà amb totes les persones grans per conèixer en quines condicions estan passant la situació d'emergència i donar suport a les situacions que així ho requereixin.

Aquesta iniciativa vol reforçar el treball que aquests dies els ajuntaments i els Serveis Socials Bàsics estan duent a terme per atendre la població en situació de major vulnerabilitat del poble, amb un dispositiu orientat a atendre un col·lectiu de gran fragilitat com el de les persones grans.

L'àrea de Benestar Social ha demanat als ajuntaments que a mesura que es notifiqui el dia que es produiran les trucades, els canals oficials institucionals en facin difusió per les seves xarxes per anunciar als veïns i veïnes que es produiran aquestes trucades. Aquest dilluns 20 d'abril han començat les primeres comunicacions telefòniques.

A la comarca de l'Alt Empordà hi ha un total de 18.747 persones de més de setanta anys i d'aquestes 12.341 més de setanta-cinc. Aquesta xifra suposa una taxa d'envelliment del 18,3%.