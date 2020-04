Baixen els delictes a Figueres per l'extensa presència policial

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va declarar fa uns dies que «els delictes s'han reduït a Catalunya prop d'un 50% des de l'entrada en vigor de l'Estat d'alarma». Els Mossos d'Esquadra confirmen aquesta «tendència a la baixa» tot i que detallen que encara «no es poden quantificar». En el cas de Figueres, el regidor de Seguretat, Pere Casellas, assegura que «els delictes han baixat un 80%, ho sé per l'apreciació dels inspectors de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra», i destaca que «es preveien més delictes informàtics i només han comptat un, i de violència de gènere, només dos». Són dades obtingudes des de l'activació de l'estat d'alarma i fins al divendres 3 d'abril.

Buch també deia que «alguns dels delictes més freqüents, com són els furts i els robatoris a domicili, han disminuït notablement». Fet que al regidor de Seguretat de Figueres li preocupa, «em fa patir que si s'allarga la situació, ara que l'economia submergida no funciona, hi hagi gent sense recursos que vegin que han de recórrer a robatoris». En aquest sentit, els cossos policials confien que l'augment de presència policial ho dificulti, «hi ha molt més patrullatge al carrer i la presència és important, en general tenim quatre patrulles de la Guàrdia Urbana i dues dels Mossos», informa Casellas. A més, ara «donem una resposta de menys de quatre minuts des del moment que ens truquen», assegura.



Vidres trencats

Cinc vehicles apareixien la setmana passada amb els vidres trencats, «un acte de vandalisme», defineix Casellas. Tant Guàrdia Urbana com Mossos estan destinant més recursos al compliment de l'estat de l'alarma però continuen fent el patrullatge de seguretat ciutadana. Un dels llocs on hi ha hagut alguna intervenció ha sigut al barri de Sant Joan pels talls de llum, com explica el regidor «hi ha algun carrer especialment colpejat i estem acabant de fer intervencions, però són molt menors» i, afegeix , «s'han de valorar qüestions socials, hi ha un 20% de gent enganxada, crec que té a veure amb això i no amb el cultiu».

Els Mossos recomanen que les denúncies que no siguin urgents (com la pèrdua de documentació), esperin, «no passa res per no denunciar-ho ara, no prescriu».