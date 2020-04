Figueres proveeix amb 4000 mascaretes els serveis essencials de la ciutat per protegir-los de la covid-19

Les mascaretes repartides per l'Ajuntament de Figueres.

Les mascaretes repartides per l'Ajuntament de Figueres. EMPORDA.INFO

L'Ajuntament de Figueres ha repartit fins ara un total de 4000 mascaretes entre els treballadors essencials (Serveis Socials, residències de gent gran, personal sanitari i Guàrdia Urbana) així com també als comerços de serveis essencials de la ciutat oberts al públic per tal d'evitar contagis i evitar la propagació del coronavirus entre les persones que estan més exposades i treballen a primera línia. Entre la tipologia d'establiments hi ha les farmàcies, fleques, alimentació, fruiteries, peixateries, papereries i premsa...

Una part de les mascaretes han estat confeccionades per una seixantena de cosidores voluntàries de la ciutat i han estat repartides pels voluntaris que han respòs a la crida que va fer l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana i Protecció Civil.

Des de l'Ajuntament de Figueres es vol fer un agraïment a totes aquestes persones voluntàries i també a les cosidores que han confeccionat les mascaretes de roba. Una part d'aquestes mascaretes també han estat donacions d'empreses i persones particulars.

A banda d'aquestes mascaretes ja repartides, l'ajuntament, que ha fet un esforç per recaptar mascaretes i poder proveir la ciutat, espera rebre els propers dies una comanda per tal de seguir abastint aquests serveis essencials així com també als col·lectius més vulnerables.

Per la seva banda, la Generalitat ha anunciat que repartirà mascaretes les properes setmanes de forma gratuïta a través de les farmàcies.