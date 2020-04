Les últimes 24 hores deixen dos morts més per Covid-19 a la Fundació Salut Empordà

Les últimes 24 hores han deixat dues persones mortes més per Covid-19 als centres que gestiona la Fundació Salut Empordà, i, per tant, ja són nou els decessos registrats des que va començar la crisi sanitària. La Fundació Salut Empordà, en el seu informe diari corresponent a l'afectació de coronavirus, comunica que aquest dilluns, 6 d'abril, hi ha 21 persones més amb diagnòstic positiu que ahir. Això vol dir que des que es va iniciar la pandèmia s'han registrat 177 casos. D'aquesta xifra acumulada, 58 són professionals de la salut, 5 més que ahir. De les dades d'aquest dilluns, també destacar que no s'ha produït cap alta hospitalària en les últimes 24 hores.

La Fundació Salut Empordà gestiona l'Hospital de Figueres, l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala i el Centre Sociosanitari Bernat Jaume.