Figueres habilita el pavelló per confinar vint persones vulnerables o sensesostre

Figueres ha habilitat preventivament el pavelló Rafel Mora perquè s'hi puguin confinar persones vulnerables o sensesostre mentre duri l'estat d'alarma per la covid-19. En aquest espai hi haurà vint llits i un equip format per educadors i integradors socials que atendrà durant les 24 hores aquells qui s'hi confinin.

La decisió d'habilitar el pavelló –que s'obrirà quan hi hagi demanda- s'ha pres perquè els pisos socials, les places d'una pensió i el centre Rosa Ymbert estan quasi plens. Quan una persona entri al pavelló se li donarà roba neta i un pack de primera necessitat. "La voluntat és garantir que totes les persones, també les més vulnerables, estiguin confinades i no surtin al carrer", diu el regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga.

