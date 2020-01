Els partits independentistes figuerencs rebutgen la resolució de la JEC i el TS

ERC, Guanyem Figueres, Canviem Figueres i Junts per Figueres han presentat una moció conjunta de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) respecte el President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras. La proposta ha estat impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis i denuncia la vulneració tant l'Estatut d'Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.

El PSC ha votat negativament la moció «tot i entendre el que pot motivar-la, respectem les resolucions judicials, encara que no ens agradin», ha defensat el regidor socialista Alfons Martínez.

Des de Ciutadans, també contraris a la proposta, el seu portaveu Héctor Amelló ha denunciat la urgència i la manera de presentar-la: «estan posant el precedent perquè ningú porti a terme els acords de la Junta de Portaveus de presentar les mocions amb temps».



El pressupost s'aplaça

El pressupost del nou govern figuerenc encara haurà d'esperar uns dies més per ser aprovat. Segons fonts de l'equip de govern, es portarà a un ple extraordinari «aviat» perquè «ja està tancat». El quadripartit havia anunciat a finals de l'any passat que, abans que acabés desembre, tindrien els comptes llestos per començar el 2020 amb els seus números. Com no ha estat així, automàticament s'han prorrogat els comptes de l'any passat. Tal com va informar l'alcaldessa Agnès Lladó al primer ple de l'any, celebrat aquest dilluns, els regidors de l'oposició ja tenen una data per trobar-se amb ella mateixa i la regidora d'economia, Maria Gratacós, perquè ho coneguin abans de fer-ho públic i puguin fer les seves aportacions.

«El problema del pressupost no és la manca d'acord entre el govern, sino buscar una solució eficient i eficaç al gran repte de neteja que té la ciutat», va recordar l'alcaldessa abans d'acatar, precisament, la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que anul·lava la licitació del contracte del servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal.

Amb aquest tràmit, es pot iniciar una nova licitació o, en el seu cas, determinar la forma de gestió, que encarà tardarà «com a mínim un any» tal com va indicar el vicealcalde Pere Casellas. De moment, es mantindrà el servei a càrrec d'Ecoserveis, com es va tornar a prorrogar fa uns mesos. El govern calcula que necessita «uns 800.000 euros» per renovar la maquinària, que encara no han trobat, i augmentar les hores dels treballadors per tenir la ciutat neta.

També es va aprovar crear una comissió per estudiar la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM). La iniciativa, sorgida arran d'una moció proposada per Ciutadans fa uns mesos, pretén modernitzar el paper dels grups i òrgans municipals. Aquesta Comissió estarà formada pels portaveus dels grups municipals, per la secretària del consistori i per dos juristes tècnics d'administració general de la corporació.



Infància

A proposta del grup de Cs, el ple va aprovar per unanimitat dues mocions destinades a la infància. Per una banda, la creació de Bancs de l'Amistat per combatre l'assetjament escolar. Un espai específic als centres educatius i espais públics de la ciutat on la infància se senti segura. El govern proposa crear un concurs entre les escoles per dissenyar-los i premiar-les amb material escolar i incentius. Per una altra, s'aprova invertir recursos, «tot el que el pressupost ens deixi» -indica la regidora de Sostenibilitat i Diversitat Funcional, Ester Marcos-, en l'adaptació i accessibilitat de tots els parcs infantils de la ciutat per garantir-hi un accés universal.