Figueres necessita 800.000 euros per «tenir la ciutat neta» mentre no treuen el nou concurs d'escombraries

L'Ajuntament de Figueres calcula que necessita «uns 800.000 euros» per «comprar maquinària» i augmentar les hores dels treballadors de la neteja per «tenir la ciutat neta», tal com ha afirmat el vicealcalde, Pere Casellas, durant el plenari d'aquest dilluns. El govern municipal ha afirmat que aquesta inversió haurà d'arribar abans treure el nou concurs d'escombraries, que encarà tardarà «com a mínim un any». En el plenari ja han declarat nul el contracte actual després de la resolució del Tribunal Català de Recursos Contractuals. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha destacat que aquesta és una oportunitat per «fer-ho bé» i donar «una solució definitiva, eficaç i eficient» a la gestió de residus i neteja de la ciutat.

La ciutat de Figueres haurà de fer una inversió extraordinària per posar al dia la maquinària del servei de neteja i recollida d'escombraries i augmentar les hores que fan els treballadors. El vicealcalde de la ciutat, Pere Casellas, ha avançat que el govern local haurà de gastar "com a mínim uns 800.000 euros" per així "tenir la ciutat neta". Així ho ha explicat Casellas en el plenari municipal d'aquest dilluns a la tarda, en què s'ha aprovat per unanimitat declarar nul l'expedient de licitació del servei d'escombraries que es va obrir el 2016.

Aquesta mesura arriba després que el Tribunal Català de Recursos Contractuals anul·lés el concurs de serveis d'escombraries, ja que considerava que no s'havia tramitat correctament.

Casellas ha assegurat que el nou concurs encara tardarà "com a mínim un any" abans el plec de condicions no estigui "ben embastat". Mentrestant, preveuen tirar endavant aquestes inversions prioritàries de renovar la maquinària, ja que la que tenen és "obsoleta".

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha avançat que el nou concurs ha de ser una "solució definitiva, eficaç i eficient" del servei de recollida d'escombraries i de la neteja de la ciutat. Lladó ha remarcar que l'Ajuntament té "l'oportunitat de fer-ho bé" i per això cal temps per buscar el contracte a mida.

Obertura d'un nou supermercat

En el plenari d'aquest dilluns també s'ha aprovat el projecte d'arranjament d'un aparcament públic entre el carrer del Ter i el carrer del Llobregat. Segons Lladó, aquestes obres les pagarà l'empresa Casa Ametller, que obrirà un nou supermercat d'Ametller Origen a la ciutat.

Lladó ha destacat que es tracta d'una "inversió important" al municipi, ja que obriran el segon centre més gran de tot Catalunya. Tot i així, l'empresa i l'Ajuntament han arribat "a un acord perquè ells es facin càrrec de l'arrenjament de la zona", ha detallat l'alcaldessa. Agnés Lladó ha afegit que aquesta nova superfície comercial preveu la creació de 40 llocs de treball a la ciutat.