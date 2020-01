Unes lletres amb el nom del municipi donen la benvinguda a Castelló d'Empúries

A la rotonda de l'entrada de Castelló d'Empúries, a la Nacional C-260, s'hi han col·locat unes lletres de grans dimensions amb el nom del municipi. Ja fa temps que es van començar els tràmits per tal d'obtenir els permisos necessaris i finalment durant aquestes festes de Nadal s'han pogut col·locar. Les dimensions de les lletres són de 2 m d'alçada les majúscules i 1,40 m les minúscules.

A l'entrada de la carretera de Vilanova de la Muga, la GIV-6043, també se n'hi ha col·locat unes altres de més petites, les majúscules mesuren 1,34 m d'alçada i les minúscules 0,98 m. Totes estan fetes del mateix material, acer corten, que és de fàcil manteniment i falta encara contrastar-les per tal que tinguin més visibilitat. En el cas de les lletres de la rotonda de Sant Pere no és possible il·luminar-les perquè és competència de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat que no dona el permís per tal que no distreguin als conductors. Així doncs, més endavant s'optarà per destacar el nom del municipi a través de l'enjardinament de la rotonda tot i que de moment es buscarà una solució provisional. A l'entrada al poble per la urbanització d'El Botxí en canvi, les lletres s'han col·locat en un lateral perquè la rotonda és més petita i no hi havia prou espai. En aquest cas doncs, sí que serà possible il·luminar-les.

Ja fa temps que a la rotonda d'entrada d'Empuriabrava també s'hi va col·locar unes lletres però en aquest cas amb un format diferent. És una placa del mateix material, acer corten, amb el nom d'Empuriabrava retallat. Amb aquestes tres actuacions doncs, les principals entrades al municipi tant a Castelló com a Empuriabrava compleixen aquesta doble funció informativa i d'embelliment.