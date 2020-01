Més futbolistes sobre la gespa a l'Alt Empordà

El Sant Pere Pescador competeix a Primera Nacional per últim any consecutiu.

El Sant Pere Pescador competeix a Primera Nacional per últim any consecutiu. ANDREA BOLCATO

El futbol femení viu un dels seus millors moments, una realitat que ha calat col·lectivament de forma progressiva i s'ha traduït en la creació de nous equips amb el recolzament de tots els estaments del futbol. A l'Alt Empordà, aquest creixement no ha passat desapercebut, i és que clubs com la Unió Esportiva Figueres s'ha sumat a Cabanes i Sant Pere Pescador en l'aposta pel femení aquesta temporada, el Vila-sacra el recupera i altres com l'Escala i Peralada preparen el terreny per desenvolupar aquesta secció. Tot i l'èxit d'acceptació mediàtic i social, tenint en compte que s'ha començat a accelerar el procés de creixement i consolidació, les protagonistes defineixen aquesta febre com un «creixement fràgil», ja que encara queda un llarg camí per assolir la igualtat en l'esport rei amb dificultats que van més enllà de la gespa.

De fet, una de les principals problemàtiques que s'estan trobant els clubs a l'hora de crear equips és la falta de jugadores. Creix l'oferta per a les protagonistes interessades però, actualment, sembla que el nombre de noies disponible a la comarca limita la creació i, fins i tot, la continuïtat d'alguns equips. És el cas del Llers, una de les entitats que històricament ha apostat i lluitat més pel futbol femení a l'Alt Empordà, que no ha pogut evitar la desaparició dels equips de noies del club aquest any.

Morir d'èxit

El Sant Pere Pescador ha aconseguit situar-se com la referència competitiva de la comarca a Primera Nacional. Un bon grapat de jugadores que van començar amb Joan Pont fa una dècada han aconseguit una trajectòria efervescent fins a col·lar-se entre les millors del territori. Tres ascensos després, tot i l'ajuda de l'Ajuntament i un grapat d'empreses del municipi, el club ha hagut de signar un acord amb el Girona que precipitarà la cessió de la plaça al final de la present temporada.

La falta de recursos i de jugadores ha brindat un últim regal agredolç al futbol femení altempordanès, gaudir d'una última temporada a Nacional, una situació que exemplifica i clama la necessitat de plantejar correctament les bases del futbol femení a la comarca per tal de consolidar-lo. Perquè tota ajuda és poca, més enllà de l'aspecte econòmic.



Tot passa per la base

Anys enrere, Cabanes i Llers van donar vida al futbol femení formatiu a la comarca. El primer continua lluitant per fer créixer sobre la gespa les més petites, mentre que el Figueres sembla haver agafat el relleu del segon amb la creació de dos equips de base sota la coordinació de Cristina Cornellà en el seu primer any a Vilatenim.

I és que qualsevol esperança de mantenir i fomentar el futbol femení sembla que passa per la formació i l'acceptació social que les nenes tenen el mateix dret a xutar una pilota que els nens. Tot i semblar una obvietat, pot representa un escull important a l'hora de convertir el seu interès pel futbol en passió. Certament, cada vegada més joves comencen abans a córrer darrere la pilota, no només en equips femenins, també en mixtes, ja que la Federació permet aquest format fins a la categoria Infantil, una alternativa a tenir en compte per centrar esforços en l'augment de jugadores que, inevitablement, beneficiaria el naixement de nous equips.

El ressò que està agafant el creixement del futbol femení combina aspectes socials i educatius que escapen del rectangle de joc. La lluita no va començar aquest any. Sembla que el procés s'ha accelerat, però la necessitat real és convertir el fenomen puntual en una consolidació de garanties per a totes les que volen ser futbolistes a l'Alt Empordà.