Súria es queda amb dues sèries de la Grossa de Nadal, 8 milions d'euros

El 26590 ha estat el número de la Grossa del sorteig de Loteria de Nadal del 2019. El premi, de 4 milions per sèrie i enguany molt matiner (s'ha cantat a les 9,19 h), ha caigut en part a Súria, on se n'han venut dues sèries (8 milions d'euros).

A la resta de Catalunya, s'han repartit 90 sèries més a Salou i 5 a Barcelona. Això suposa un total de 388 milions d'euros que han caigut a Catalunya. L'administració salouenca, la número 1, és la que més dècims ha venut del primer premi a tot l'Estat. També s'ha venut a Salamanca, a Sant Vicent del Raspeig i a Alcoi (Alacant), entre d'altres punts d'Espanya.

Joan Antoni Pulido, responsable de l'administració del carrer Sant Josep de Súria durant els últims 7 anys, ha assegurat que s'ha despertat "amb la Grossa", i que en saber-ho ha sentit "molta alegria": "no sabia si riure o plorar".

Pulido ha explicat que "aquest premi anirà molt bé tant per al poble com per a l'administració". A ell fa 7 anys que li van traspassar. Abans era d'un altre propietari. Creu haver venut totes les 2 sèries completes per finestreta però no ho pot assegurar del tot. En tot cas, el venedor ja pensa en compartir l'alegria amb els guanyadors: "A veure si aquest carrer s'omple de gent i ho podem celebrar", afirma.