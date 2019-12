Avinyonet trasllada al delegat Pere Vila la necessitat de resoldre el tema escolar

L'alcaldessa d'Avinyonet de Puigventós, Júlia Gil, ha rebut el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila, a l'Ajuntament. Gil ha agraït aquesta relació directa amb el representant institucional i li ha traslladat diverses inquietuds d'interès municipal, "especialment la necessitat i urgència de la redacció del projecte de la nova escola". Vila s'ha traslladat fins a Avinyonet en el marc del programa de visites que es va marcar després de les eleccions municipals "amb la finalitat de passar per tots i cadascun dels 221 municipis de la demarcació de Girona", segons les seves pròpies paraules.



El tema d'aquest equipament fa temps que s'arrossega en aquest municipi, a causa de les mancances del col·legi públic Gonçal Comellas. La mateixa alcaldessa Júlia Gil ho explicava temps enrere a les pàgines de l'EMPORDÀ i emporda.info: "El projecte estrella que encara tenim sobre la taula és el de l'escola. Hi estem treballant i batallem molt. Hem tingut moltes reunions amb el departament. De fet, des que soc alcaldessa he passat per quatre directors de Serveis Ter­ritorials d'Educació. També estic contenta perquè totes les feines que hi estàs molt a sobre donen el seu fruit. Així, en la darrera reunió, vam assolir un compromís que aquest 2019 s'encarregarà la redacció del projecte. Val a dir que, per part nostra, ens vam comprometre a fer millores a l'edifici antic i als mòduls, que ara fa servir Educació, però que és municipal i quedarà per al poble. Totes les millores en els mòduls, que són molt antics, són a escala d'eficiència energètica, de climatització. Darrerament hem reformat íntegrament els lavabos dels nens que eren molt antics"



Segons informa l'Ajuntament, "el delegat del Govern ha lliurat a l'alcaldessa una relació de tots els directors generals de la Generalitat de Catalunya amb les seves dades de contacte i telèfons directes i s'ha posat a disposició del Consistori per atendre qualsevol necessitat".



Pere Vila també va visitar, aquest dimarts, els ajuntaments d'Ordis, Vilafant i Vilanant.





Seguint amb les trobades institucionals, el #delegat @PereVilaFulcara ha visitat Ordis on s'ha reunit amb l'alcaldessa Anna Maria Torrentà i membres de l'equip de govern. A l'Ajuntament de Vilamalla s'ha trobat amb l'alcalde @calvarezgo. Ha signat el llibre d'honor dels municipis pic.twitter.com/ulCGCGYNSs — Generalitat Girona (@gencatgirona) December 10, 2019