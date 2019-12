Quatre persones amb risc d'exclusió laboral s'uniran a la plantilla de serveis de Castelló

A partir de finals de desembre, quatre persones de més de 45 anys, amb una situació econòmica i social delicada i amb dificultats d'inserció laboral s'uniran a la plantilla municipal. Per una banda, dues places seran per a auxiliars de la llar durant dotze mesos, i es dedicaran a fer acompanyament i intervencions amb persones grans del municipi, o bé amb persones amb mobilitat reduïda. Les altres dues places, de sis mesos, seran per a auxiliars de jardiner, i serviran de suport a l'empresa municipal Castelló 2.000.

El Departament de Treball, Formació i Ocupació de l'Ajuntament farà efectiva aquesta contractació a través del programa «Treball i Ocupació», que impulsa el SOC a l'Alt Empordà. La regidora d'ocupació, Anna Massot, explica que «a més de beneficiar el municipi amb la seva feina, aquest és un tema d'interès social perquè és gent que fa molt temps que no reben prestacions econòmiques, i això els millorarà l'autoestima i els ajudarà a l'hora d'aconseguir una altra feina».