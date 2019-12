«Barris de primera i de Segona»

La diferència amb la qual aquest Ajuntament tracta els diferents barris del nostre municipi és més que palpable. Si no fos d'aquesta manera, no hauríem de continuar parlant dels barracons de l'Institut Escola El Bruel–Empuriabrava. Si aquests no estiguessin situats en la zona Puigmal, no faria deu anys –i els que falten– ja que seguim sense tenir els terrenys amb l'excusa que depèn d'Ensenyament.

Sí, depèn d'ells, però si el que depèn d'aquest Ajuntament és disposar dels terrenys i no li donen la prioritat que es mereix, malament anem.

També parlem de Castelló Nou. Després de passejar pel barri amb el regidor de zona, el senyor David Garre, ensenyar-li in situ totes les necessitats i donar-les-hi en mà per escrit –uns sis folis d'informació–, avui dia continuem esperant que s'actuï en el local Neptú. Aquest edifici té la paret de l'entrada a punt de caure per una palmera que no ha estat controlada –esperem que no ocorri cap desgràcia, perquè després ens posarem les mans al cap–. S'hi afegeix la problemàtica de l'aigua, que segueix filtrant-se en els habitatges confrontats a causa de l'abandonament dels arbres i tota mena de vegetació.

A més, s'ha de remarcar la presència de rates a l'interior d'aquest mateix local i ja hem avisat que, si no s'actua amb rapidesa, presentarem conjuntament una denúncia al Departament de Sanitat, signada per la Comunitat de veïns de Castelló Nou i Ciutadans de Castelló d'Empúries-Empuriabrava.

També tenim grans parcel·les d'entitats bancàries, totalment abandonades, a les quals no se'ls obliga al manteniment. Només cal mirar l'entrada a la urbanització de Castelló Nou, els senyors de l'Esclat segueixen sense mantenir un mínim de cura amb el lamentable parc que han muntat, una altra falta de tacte d'aquest Ajuntament. No se'ls pot donar tant a canvi de tan poc.

Pel que fa a la inversió en jardineria de tota la urbanització, constatem que és zero.

L'última ha sigut en el darrer ple del passat dijous quan vaig sol·licitar, al Sr. Josep Maria Canet, quina era la inversió per a aquestes tres zones de Puigmal – Mas Nou – Castelló Nou dels 30.000 euros de pressupost en ampliació de decoració nadalenca. No s'espera, ni de nova ni la que s'arregla per a reutilitzar.

La zona del Mas Nou segueix amb els problemes de botellón i actes vandàlics, encara que en aquesta zona hi ha un grup de persones que es dediquen a passar queixes directament a l'Ajuntament i últimament semblen estar més contents.

En el meu últim article d'opinió ja avisava de la poca eficàcia que esperava del regidor de barri i no anava molt desencaminat. Si del que es tracta és de recollir les necessitats dels veïns, passar-les-hi a l'alcalde i aquest al departament que pertoca sense fer-ne cap seguiment, passa el que ha passat al Pont Nou: més de tres anys per a la reparació de la barana i el fanal.

Per últim, tenim la qüestió de la fibra òptica. Saben quines zones seran les darreres a disposar d'aquest servei?

Endevina endevinalla!