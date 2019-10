Figueres acaba l'adequació del carrer Via Làctia i el camí de les Caboques

L'Ajuntament de Figueres ha finalitzat la redacció del projecte tècnic per a l'adequació i millora del carrer Via Làctia i del camí de les Caboques, que permetrà una millor reordenació de l'entorn i els accessos viaris de l'escola Salvador Dalí i l'institut Narcís Monturiol, i el centre cívic Molí de l'Anguila i el parc de Bombers de Figueres.

El projecte d'adequació del carrer Via Làctia i el camí de les Caboques forma part de la segona actuació del programa POCTEFA-Bicitranscat, que té com a objectiu unir les principals destinacions turístiques de les demarcacions de Girona i els Pirineus Orientals a través d'un eix ciclable interconnectat a diferents maneres el transport públic de la regió fronterera.

Els treballs, que tenen un pressupost de 408.000 € (IVA inclòs), consistiran en la renovació de la xarxa d'aigua i enllumenat públic, el soterrament de les línies telefòniques, així com la millora dels accessos rodats al parc de Bombers de Figueres i l'aparcament públic i l'adequació de les voreres dels equipaments públics. A més, les obres preveuen l'asfaltat, senyalització vertical i horitzontal i un nou mobiliari i arbrat per al carrer Via Làctia i millorar el perllongament del camí de les Caboques.