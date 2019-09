Vilajuïga celebra la Setmana de la Mobilitat amb un ampli calendari d'actes

Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Mobilitat, que fomenta la sostenibilitat i l'ús responsable dels mitjans de transport contaminants, l'Ajuntament de Vilajuïga ha programat diverses activitats per conscienciar la població sobre aquesta qüestió. L'alteració principal es produirà als accessos i sortides de l'escola: el carrer de Sant Sebastià, on hi ha la porta principal, quedarà tallat al trànsit a l'inici i el final de l'horari lectiu (poc abans de les 8.00 i de les 16.00 hores) perquè els pares i alumnes hi arribin a peu. «L'objectiu és que els vilajuïguencs s'acostumin a desplaçar-se a peu fins a l'escola Santiago Ratés, i alhora conscienciar que això és una millora per la mobilitat del poble, la seguretat dels infants i el medi ambient», ha explicat el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilajuïga, Ricard Llorente.

Hi ha, però, altres activitats previstes al llarg de la setmana. Dimarts 17, es farà l'Hora del Conte a dos quarts de cinc de la tarda a la Biblioteca a càrrec de Pepi Gracia, agent de la Policia Local de Roses, que instruirà els infants sobre mobilitat. El mateix dia, a dos quarts de vuit del vespre, Ramon Cos, president de l'Associació pel Desenvolupament de l'Educació Viària a Catalunya, farà una xerrada sobre educació viària al centre cívic.

L'endemà, dimecres 18, l'agent Pepi Gracia impartirà un taller teòric de circulació segura als alumnes de Primària de l'escola Santiago Ratés. Dijous 19, es farà, també a l'escola, un taller d'inspecció tècnica de bicicletes, on la mainada podrà dur la seva i se'ls ensenyarà a fer-ne el manteniment. De cara a divendres 20 a les vuit del vespre, Xavier Planes, de la Xarxa per la Sobirania Energètica, impartirà la xerrada 'Vilajuïga cap a la transició energètica'. La cita serà al centre cívic.

La Setmana de la Mobilitat culminarà amb un taller pràctic de circulació segura que es farà dissabte 21 de setembre de deu del matí a una del migdia al pati de l'escola, amb la col·laboració de Pepi Gracia, agent de la Policia Local de Roses. El darrer acte serà diumenge 22, amb una excursió de senderisme d'entre 8 i 10 quilòmetres per la ruta dels dolmens de Vilajuïga. La sortida serà a les nou del matí des de l'Ajuntament i les inscripcions es poden fer al telèfon 972 53 00 05 i al mail etorres@vilajuiga.cat.