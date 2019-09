Jordi Masquef: «D'aquí a poc faran els 100 dies de govern i esperàvem alguna mesura»

Cap de l'oposició a l'Ajuntament de Figueres. Va agafar el relleu de l'alcaldia de Marta Felip durant set mesos abans de les eleccions. Amb Junts per Figueres va aconseguir ser la força més votada però el quadripartit que ara governa li va prendre l'opció de continuar sent alcalde.

Jordi Masquef (Figueres, 1980) és el líder de Junts per Figueres, la formació més amplia del ple de Figueres i el cap de l'oposició. Càrrec que es pren amb resignació i responsabilitat.

- Com va anar el procés de negociacions post-electorals?

- Nosaltres vam sospitar que s'estava teixint un pacte [quadripartit que governa]. D'en Pere Casellas qualsevol cosa és possible i no m'estranya la seva actitud, perquè va al sol que més escalfa, i jo sempre he pensat que amb l'Agnès Lladó ho tindria més fàcil que amb mi. S'està demostrant que qui és l'alcalde a l'ombra és ell i l'Agnès és un simple instrument en la seva mà. El que més dol de les negociacions, havent estat tan generosos i guanyant tan clarament les eleccions, que es vulgui arribar al poder a tota costa.

- Com éreu de generosos?

- Oferíem una negociació d'igual a igual, qui es pensi que imposàvem, s'equivoca. Només vam demanar dues coses, a part de l'alcaldia: Ramon Cos havia d'ocupar el càrrec de seguretat i Carles Arbolí la regidoria de Figueres 2030. A les reunions amb l'Agnès [Lladó], li vam oferir entrar al govern i li vam plantejar tres fulls: organització del govern; cartipàs municipal; i els temes d'acord i de desacord. Si fèiem un govern de coalició no donar la sensació que allò era fruit d'improvisació, com ha resultat ser aquest que han fet ells.

- Sent cap de l'oposició, com afronta el càrrec?

- Amb tot el que representa: control, supervisió i fiscalització de l'acció de govern. Com diu l'[Héctor] Amelló, quan es té la majoria es pot aplicar el rodillo, però la nostra missió és fer la tasca com oposició. Ja li vaig recordar a l'alcaldessa que per molt que tingui el govern, nosaltres havíem estat la força més votada i la que tenim més regidors, i que en cap moment entengués que érem una força residual. Tampoc m'ha escoltat perquè al segon ple li vaig demanar quan ens asseuríem per parlar i encara esperem.

- No us heu reunit?

- Ni ens han trucat, ens menystenen constantment.

- Quina valoració fa del govern d'aquests primers mesos?

- No puc fer cap valoració perquè encara és hora que hagin de fer alguna acció. Faran d'aquí poc els 100 dies i esperàvem que, més enllà del topless a la piscina, haguessin anunciat alguna mesura. Ara venen les garrofes fortes, amb les ordenances i el pressupost, veurem si l'abaratiment de la zona blava que prometen serà una realitat.

- I de decisions com rescindir el contracte d'enllumenat?

- Més enllà d'això, quin futur hi ha? Els que som juristes sabem que els defectes del contracte eren subsanables i es podia fer la contractació igualment. L'altre dia els hi vam preguntar què volien fer i en Casellas va respondre que la idea era municipalitzar-ho 'però ja ho veurem'. Crec que és un problema suficientment greu per tenir alguna idea, no pots anar improvisant. Més que el defecte de contracte, a mi em sembla més greu que treguin 200.000 euros i siguin per càrrecs de confiança. No he vist cap acció que diguis ostres, marquen perfil. També perquè amb quatre grups, com vols marcar perfil. Ara venen les garrofes fortes amb les ordenances i el pressupost, veurem si l'abaratiment de la zona blava que prometen serà una realitat. Veurem si el pressupost ho engoleix tot.

- Us hi trobaran en la preparació dels pressupostos?

- Sí, si hi ha mesures que son responsables i beneficioses per la ciutat, ens hi trobaran, només faltaria. Una cosa és que no estem d'acord amb la manera, legal però no legitima, de com ens han pres la cartera sense cap mena d'escrúpol, en relació amb el que se suposa que son els seus paradigmes ideològics.

- Ho direm al ple extraordinari que dedicaran a això però cada any hi ha factures al calaix. Les estem analitzant i ja donarem explicacions al ple, no tenim cap problema. Són factures de treballs realitzats que només falta el pagament, que truquin als proveïdors i ja veuran.

- Com tindríem Figueres si hagués continuat com alcalde?

- No ho sé perquè no tinc la bola, però hi hauria un pla de govern perquè teníem un programa electoral i pràcticament no l'haguéssim hagut de modificar. Crec que a Figueres fa falta mà dura i no polítiques bonistes ni permissives, hi ha determinats focus a la ciutat que son especialment conflictius. En Casellas té tantes ocupacions, que no veiem que la seguretat estigui salvaguardada per una persona que no es pot dedicar en cos i ànima, i crec que és el fonamental. Vaig ser famós en el seu dia per referir-me a determinada gent amb determinats qualificatius però és que la gent de Figueres ha de conèixer que no només hi ha drets sino també obligacions, i això passa per una reestructuració profunda dels serveis socials. L'altre dia el regidor [Jesús] Quiroga ho deia en una entrevista el que nosaltres dèiem en campanya, que no podíem viure de subsidis, i la gent se'ns va tirar a sobre. Creiem que el govern va a cop de titular i en realitat fa una altra cosa. Tenen un model de la ciutat que, pensem, és totalment erroni.

- A més de regidor, és vicepresident del Patronat Turisme Costa Brava i diputat a la Diputació de Girona, són compatibles?

- Si fos alcalde suposo, per com soc, hagués declinat l'oferta del Patronat però les coses han anat així. Si per altres amb quatre feines és compatible, per mi també.