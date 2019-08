Figueres farà un «pla de xoc» per reforçar la neteja mentre el concurs estigui aturat

L'Ajuntament de Figueres treballa en l'elaboració d'un "pla de xoc" per reforçar la neteja i la recollida d'escombraries a la ciutat mentre el concurs pel nou contracte estigui aturat. Les tres empreses finalistes van presentar recurs davant del Tribunal de Contractes de Catalunya en contra de l'adjudicació del servei i això ha paralitzat la nova concessió, que ja s'ha prorrogat en dues ocasions. L'alcaldessa, Agnès Lladó, admet que aquesta situació es pot allargar durant diversos mesos. Per això, preveuen fer una nova prorroga al ple de setembre i, paral·lelament, treballen amb Ecoserveis –actual concessionària- en un seguit de mesures que inclourien l'adquisició de nova maquinària i complementar alguns serveis com els de recollida de mobles o de brossa fora dels contenidors.

El nou entrebanc que ha patit el concurs d'escombraries de Figueres ha obligat a l'equip de govern a buscar alternatives per fer front als problemes de neteja i d'escombraries que des de fa temps pateix la ciutat. L'acord de classificació del nou concurs ja va ser impugnat però el Tribunal de Contractes va donar la raó a l'Ajuntament, que al seu torn va decidir tirar endavant l'adjudicació del servei. Les tres empreses finalistes, però, van decidir tornar-hi a presentar recurs.

El consistori ha tramès l'expedient a l'organisme, juntament amb els informes dels serveis tècnics que avalen la tramitació del concurs. Malgrat això, Lladó admet que la situació pot mantenir aturada la concessió durant diversos mesos. Per això, treballen amb l'actual concessionària, Ecoserveis, en l'elaboració d'un "pla de xoc" amb mesures per pal·liar la situació. "No podem tenir la ciutat com la tenim", assegura.

La previsió és donar-les a conèixer en les properes setmanes. "Esperem que al setembre puguem saber el cost que té per a l'ajuntament", detalla. Tot i que de moment encara no està definit, el pla inclouria molt probablement l'adquisició de nova maquinària perquè molta de la que l'empresa utilitza en aquests moments està obsoleta i també el reforç d'alguns serveis de recollida, com el de mobles o de brossa fora dels contenidors. En paral·lel, preveuen aprovar una nova pròrroga del contracte al ple de setembre.

Lladó critica que s'ha arribat a la situació actual per manca de planificació. "Feia anys que el govern anterior sabia que la concessió acabaria i no va fer el que tocava", afirma.



L'enllumenat, a Fisersa

Pel que fa al servei d'enllumenat, l'alcaldessa insisteix que es va aturar el concurs perquè tenia defectes importants que podien comportar, fins i tot, indemnitzacions. També recorda que el ple municipal va aprovar municipalitzar-lo però que l'anterior govern va fer cas omís de l'acord. En aquest sentit, diu que hi ha partida pressupostària fins a finals d'any i que estan treballant en la fórmula per integrar-lo a l'empresa municipal Fisersa.